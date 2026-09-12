İngiliz siyasetçiden, işgal destekçisinin British Museum sponsorluğuna tepki

Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski: "Hükümetin kabul ettiği şekliyle bu (Batı Şeria'daki) etnik temizlikte parmağı bulunan milyarderlerden biri (Igor Tulchinsky), bu sergiye sponsorluk yapıyor. Hükümet, bu sponsorluğun yaptırım kararlarını ihlal edip etmediğini araştırmalı" dedi.

İngiltere'de Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu ve İngiltere'nin yaptırım kararı aldığı yerleşim yeri Efrat'ta rehabilitasyon merkezini finanse eden Igor Tulchinsky'nin, British Museum'daki Bayeux Duvar Halısı sergisinin sponsoru olmasının hükümet tarafından araştırılmasını istedi. İngiliz medyasına konuşan Polanski, Britanya'nın Normanlar tarafından fethedilmesini anlatan ve 1070'lerde yapılıp o günden beri Fransa'da sergilenen Bayeux Duvar Halısı'nın Tulchinsky sponsorluğunda British Museum'da sergilenmeye başlamasına tepki gösterdi. "HÜKÜMET BU SPONSORLUĞU ARAŞTIRMALI" Hükümetin İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını "etnik temizlik" olarak nitelediğini söyleyen Polanski, "Hükümetin kabul ettiği şekliyle bu etnik temizlikte parmağı bulunan milyarderlerden biri, bu sergiye sponsorluk yapıyor. Hükümet, söylemden ve sembolik hareketlerden öteye geçmek istiyorsa, bu sponsorluğun yaptırım kararlarını ihlal edip etmediğini araştırmalı." dedi. İŞGALCİYİ DE FİNANSE EDEN MİLYARDER Bugünkü İngiltere'nin şekillenmesine önemli katkısı bulunan Norman Fethi'ni anlatan yaklaşık 1000 yıllık duvar halısının yaklaşık 5 milyon sterlin karşılığında British Museum'a kiralanmasına destek veren Tulchinsky'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen topraklardaki İsrail yerleşimi Efrat'ta İsrail askerlerinin rehabilitasyonu için kurulan merkezi finanse ettiği ortaya çıkmıştı. PALANTİR KURUCUSUNA "ÖZEL AĞIRLAMA"! Bunun yanında, British Museum'un geçen hafta İsrail ordusuna yazılım desteği sağlayan Palantir şirketinin kurucusu Peter Thiel'i henüz açılmayan Bayeux Duvar Halısı sergisinde özel olarak ağırladığı da İngiliz medyasında yer almıştı. AA

Okunma Sayısı: 188

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.