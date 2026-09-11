Bunun neresi müjde?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim desteklerindeki artışı “müjde” olarak duyurmasına tepki gösterdi.

Son iki yılda çiftçinin temel girdilerindeki artışın destek artışını büyük ölçüde geride bıraktığını belirten Karal, “Mazot yüzde 108, temel gübre çeşitleri yüzde 92 ile yüzde 101 arasında artmış. Bakanlık ise desteği yüzde 50,4 artırdığını söyleyip bunu müjde diye sunuyor. Çiftçi açıklanan yüzdeye değil, o destekle kaç litre mazot, kaç kilo gübre alabildiğine bakıyor. Tarım Bakanlığı ‘müjde’ diyerek kimi kandırıyor?” diye sordu.

Karal, işçilik maliyetlerindeki artışın da destek artışını aştığını, elektrik başta olmak üzere diğer üretim giderlerinin ise çiftçinin üzerindeki yükü büyütmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Rakamları büyütüp adına müjde demek kolay. Asıl olan, o desteğin çiftçinin tarlasındaki karşılığıdır. Bugün destek artıyor ama alınabilen mazot azalıyor, gübre azalıyor; işçilik ve diğer maliyetler üreticinin sırtında büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

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