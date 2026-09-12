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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İstanbul’da okulların ilk günü için saat düzenlemesi

12 Eylül 2026, Cumartesi 07:51
İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, resmî ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, düzenlemenin ilk gün oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve öğrencilerle öğretmenlerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı.

 

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ders saatlerinde düzenlemeye gitti. Buna göre İstanbul’daki tüm resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk gün dersler 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

2 MİLYON 800 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul genelinde yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ile 161 bin 453 öğretmenin okullarda olması bekleniyor. Yaklaşık 19 bin okul servisinin de aynı gün İstanbul trafiğine çıkacağı belirtildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU DİKKATE ALINDI

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrenci ve öğretmenlerin okullara ulaşımının yanı sıra velilerin özel araçlarıyla öğrencilerini okullara götürmesinin de şehir içi trafiğinde yoğunluğa yol açabileceğine dikkat çekti. Saat düzenlemesinin, eğitim öğretim yılının ilk gününde yaşanabilecek bu yoğunluğu azaltmak amacıyla yapıldığı bildirildi.

İLK GÜN DERSLER 10.00’DA BAŞLAYACAK

Alınan kararla İstanbul’daki resmî ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü dersler 10.00’da başlayıp 15.00’te sona erecek. Düzenlemeyle öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına daha güvenli ulaşması ve şehir içi trafiğin kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor.

DÜZENLEME SADECE 14 EYLÜL’DE GEÇERLİ

Saat düzenlemesinin yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi uygulanacağı belirtildi. Sonraki günlerde okullarda ders saatleri normal eğitim programına göre devam edecek.

 

AA

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