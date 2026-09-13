“Biz seçime hazırız”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars’ta ziyaret ettiği esnafın taleplerini ve sıkıntılarını dinledi. Özel, çok çalışacaklarını, birlikte olacaklarını ve sandıklarda buluşacaklarını söyledi.

Seçimlere hazır olduklarını ifade eden Özel, şöyle konuştu: “Artık biz eksiği gören, eksiği söyleyen, eleştiren bir muhalefet partisi değil Yeni Parti, adıyla, kadrolarıyla, programıyla, iktidara yürüyen bir iktidar partisiyiz. Biz, bugünden seçime hazırız, dünden razıyız, uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da seçim tarihine ilişkin “Aslında son aylarda ben sıkça şu ifadeyi kullanıyorum. Diyorum ki seçim ufukta görünüyor. Ufukta karayı görürsünüz ama bazen mesafe işte yarım saat mi bir saat mi ilk başta kestirmek zor olur ama ufukta görünüyor artık seçim. Dolayısıyla seçim Mayıs 2028’de de olsa, Ekim 2027’de de olsa, Mayıs 2027’de de olsa artık seçim yakın. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bütün siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının seçime hazır bir şekilde yola çıkması gerekiyor. Vatandaşlarımıza daha sık ulaşmak, vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, ilk elden derdi yaşayanlardan dinleyerek bir süreç çalıştırmak gerçekten son derece önemli” dedi.

Ankara - Anka