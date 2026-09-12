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Ekrem İmamoğlu: Ben siyasî tutukluyum

12 Eylül 2026, Cumartesi 19:00
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Euronews’e verdiği röportajda kendisi hakkındaki “siyasi tutuklu değil” açıklamasına cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, hafta başında Euronews’e verdiği röportajda 19 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu için, “Siyasî tutuklu değil, siyasî görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, “Ben, tümüyle siyasi davaların muhatabıyım. Ben siyasi tutukluyum, tutsağım. Ben, bu ülkenin 87 milyon yurttaşımız için verdiğim Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasî esiriyim” dedi. Kılıçdaroğlu için ise ‘Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin’ ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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