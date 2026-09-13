12 Eylül Türkiye’nin geleceğini kararttı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 12 Eylül Darbesi’nin Türkiye’nin geleceğini kararttığını belirterek, darbelerin izlerinin ancak daha fazla demokrasi, adalet ve hürriyetle silinebileceğini söyledi.

12 Eylül Darbesi’nin 46. yıl dönümünde izleri hâlâ silinmedi

ANKARA - MEHMET KARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 12 Eylül 1980 Darbesi’nin 46. Yıldönümü dolayasıyla yaptığı açıklamada, “Darbelerin panzehri daha çok demokrasi, daha çok adalet, daha çok hürriyettir. Türkiye’de darbelerin izlerini silecek olan yegane şey budur” dedi.

12 Eylül’ün koca bir nesli, gençliği, hayalleri ayakta öldüren gün olduğunu söyleyen Uysal, “Yaşamları ölümle, sokakları terörle terbiye etmeye kalkan bir organize şebeke, koca bir milleti, milleti korumak için taşıdıkları silahlarla, tanklarla, coplarla, kelepçelerle terbiye etmeye kalkmış, yaşarken binlerin, yuzbinlerin canını almıştır. 12 Eylül’e giden günlerin planlayıcıları, darbenin icracıları, ülkenin hilafına her türlü işi çıkar bilenlerin piyonları bu memlekete kötülüğü sadece o gün değil o günden bugüne süren şekilde yapmıştır” diye konuştu.

KURDUKLARI DÜZEN HAYATTADIR

Uysal şunları söyledi: “Türkiye, 27 Mayıs’ta yaşadığı acı tecrübe ile seçilmiş bir başbakanı ve bakanları idama yollamakla kalmamış, demokrasiden korkan, hürriyetlerden korkan, Türkiye’nin kalkınmasından korkanlara, 12 Eylülcülere darbenin bir seçenek olduğunu göstererek asıl ihaneti yaşatmıştır. Daha da acısı, 12 Eylül’de darbeciler kamunun, silahlı kuvvetlerin gücünün arkasına sığınarak bir iktidar kurmuşken, ‘millî irade’yi yok sayan zihniyetlerini miras alanlar bu düzeni bir kazanım addedip iktidarlarını sağlamlaştırmıştır. Darbecilerden, Milli Güvenlik Konseyini kuranlardan hiç biri yaşamazken maalesef kurdukları düzen, bu düzeni ‘yaşamsal’ görenlerin gayretiyle hayattadır.”