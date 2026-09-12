Yabancı yatırım 26 yıl sonra ilk kez negatife döndü

Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımların seyrine ilişkin dikkat çeken bir veri gündeme geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından TCMB verilerine dayanan bir grafik paylaşarak yıllıklandırılmış net doğrudan yabancı yatırımın negatife döndüğüne dikkat çekti. Kara, paylaşımında şu ifadeyi kullandı: “Yıllık net doğrudan yabancı yatırım 2000 yılından bu yana ilk kez negatif oldu.” Kara’nın paylaşımına ekonomist Timothy Ash de dikkat çeken bir yorum yaptı. Ash, doğrudan yabancı yatırımların yalnızca finansman açısından değil, ekonomik büyüme ve yapısal dönüşüm açısından da önemli olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Bu Türkiye için bir felaket.” Ash, doğrudan yabancı yatırımın borç oluşturmayan bir dış finansman kaynağı olduğuna dikkat çekerek, bunun aynı zamanda büyümeyi ve yapısal reformları destekleyen bir unsur olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi