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13 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Adalet enkaz altında kalmasın

13 Eylül 2026, Pazar 01:05
Kahramanmaraş depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı’yla ilgili davada açıklanan karar depremde yakınları vefat eden aileleri üzdü. Avukatlar kararı “adalet duygusunu derinden yaralayan bir hukuk garabeti” olarak yorumladı.

Kahramanmaraş’ta 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında sanıklar hakkında verilen tahliye kararına, 6 Şubat depremlerinde diğer binalarda ailelerini kaybeden vatandaşlardan ortak tepki geldi. “35 canın hesabı sorulana kadar susmayacağız” diyen depremzedeler, adalet mücadelesini sürdüren Nurgül Göksu’nun yanında olduklarını vurguladı.

Bu karar kabul edilemez

Hatay Rana Apartmanı’nda anne ve babası vefat eden avukat Eren Can, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ezgi Apartmanı davasında sanıklara ödül gibi ceza verildi. 700 gün firari olan, kolon kesen, 35 insanın ölümünden sorumlu olan sanıklar tahliye edildi. Bu karar kabul edilemez. Nurgül ablanın feryadı hepimizi yakıyor. Aynı acıyı yaşayan bizleri yakıyor. Bu adalet değil, adalet enkaz altında. Nurgül ablanın yanındayız. 6 Şubat depremlerinin hesabı sorulacak, adalet mücadelemiz sürecek.”

Adalet duygumuzu da mı gömelim?

İskenderun MCG Tower’da anne ve babasını kaybeden Selin Sümbültepe ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “6 Şubat depreminde ailesini ve yakınlarını kaybetmiş biri olarak bugün Ezgi Apartmanı için konuşuyorum: 35 insan öldü, kolon kesildiği tespit edildi ve buna rağmen tahliye kararı veriliyor. Ailelerden bu kararları, bu cezasızlıkları sessizce kabul etmelerini mi bekliyorsunuz? Adalet duygumuzu da mı gömelim? Geride kalan insanların çığlıkları vicdanınızı hiç mi titretmiyor? ‘Deprem öldürdü’ deyip geçemezsiniz. Bu binaları bu hale getiren koşulları da, sorumluları da, verilen kararları da unutmayacağız. Ezgi Apartmanı aileleri yalnız değildir. 35 canın hesabı gerçekten sorulana kadar susmayacağız.”

Vicdanınız nası el veriyor?

Hatay Cemil Apartmanı’nda anne ve babasını kaybeden Yiğit Torun, cezasızlık politikasına vurgu yaparak şunları kaydetti: “Ezgi Apartmanı davasında kolon kesen sanıkları serbest bıraktılar. Savcı ‘olası kast’ istemesine rağmen sanıklar dava sonrasında tahliye edildi. Evlatlarını çöp poşetleriyle toplamak zorunda kaldı Nurgül abla, biraz vicdan ya. Biz ‘olası kast’ derken siz sanıkları tutuklamaktan bile acizsiniz. Yeter artık ya. Bir evlat nasıl büyütülüyor? Bir evladı toprağa gömmek, ihmaller yüzünden ölmesine şahit olmak... Bunlar ne demek? Buna insanın vicdanı nasıl el verebilir? Bizim vicdanlarımız buna izin vermiyor.”

Hatay - Anka

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