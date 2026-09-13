Ev sahibi olmak iyice zorlaştı

Türkiye’de barınma en büyük problem haline geldi. Yüksek kiralarla boğuşan vatandaşın ev alması ise hayal. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nın (UN-Habitat) Dünya Kentler Raporu’na göre, Türkiye’de ortalama fiyatlı bir konut satın alabilmek için bir hanenin 12.6 yıllık gelirini biriktirmesi gerekiyor.

Bu oran, dünya ortalaması olan 11.2 yılın üzerinde ve Türkiye’yi 183 ülke arasında 134’üncü sıraya yerleşti. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde 3 yıllık hane geliri ile ev alınabiliyorken, Avrupa’da Belçika 6.5 yıl ve Danimarka 6.6 yıl ile konuta en erişilebilir piyasalar arasında yer aldı. Nefes’in haberine göre, Almanya’da ev alabilmek için 10.7 yıllık, Avusturya’da 10.3 yıllık gelire ihtiyaç var. Türkiye’de oturduğu evin sahibi olanların oranı 2020’de yüzde 57.8 iken dört yıl üst üste düşerek 2024’te yüzde 56.1’e geriledi. Aynı yıl AB’de ev sahipliği ortalaması yüzde 68.4 oldu. Türkiye böylece AB ortalamasının 12.3 puan altında kaldı. Haber Merkezi

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