Öcalan’ın İmralı’da artık bir evi var

Gazeteci Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda konuşan Alçı, Abdullah Öcalan için İmralı Adası’nda bir ev inşa edildiği yönündeki iddiaları doğrudan Bahçeli’ye sorduğunu söyledi. Alçı, Bahçeli’nin kendisine verdiğini söylediği cevabı şöyle aktardı:”Bahçeli, “Abdullah Öcalan’a İmralı Adası’nda bir ev inşa edildi” dedi.” Alçı, Bahçeli’nin söz konusu yapıyı, önünde bahçesi bulunan ve “insanî yaşam şartlarını” sağlayan bir ev olarak tarif ettiğini söyledi. Alçı, Bahçeli’nin Öcalan’ın henüz söz konusu eve geçmediğini de söylediğini aktardı. Alçı’nın anlatımına göre Bahçeli, Öcalan’ın mevcut şartlarda eve geçmeyi kabul etmediğini ve bunun nedenini “statü istiyor” sözleriyle açıkladı. Haber Merkezi

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