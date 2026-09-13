Okula başlarken

Sor Bakalım

Sevgili can kardeşlerim, yarın okullar açılıyor. Tatil günlerinin rahatlığı geride kalırken çantalar hazırlanacak, defterler kitaplar yerlerine konacak ve yeniden ders zilini duyacağız. Peki, yeni eğitim yılına nasıl başlayacağız? Aklınızda “Ödevlerimi ne zaman yapacağım? Hangi gün hangi derse çalışacağım? Oyuna zaman kalacak mı?” gibi sorular dolaşıyor değil mi? Bunun cevabı iyi bir çalışma planında saklı.

Her şeye vakit ayırabiliriz

Ders çalışmak önemli ama günümüzün tamamını ders başında geçirmek zorunda değiliz. Derslerimizin yanında oyun oynamaya, kitap okumaya, müzik dinlemeye, spor yapmaya, dinlenmeye ve ailemizle vakit geçirmeye de ihtiyacımız var. Bunun için haftanın başında küçük bir plan hazırlayabiliriz. Hangi gün hangi derse çalışacağımızı, geçmiş konuları ne zaman tekrar edeceğimizi, ödevlerimizi hangi gün tamamlayacağımızı yazabiliriz. Sınav takvimimizi önceden planımıza ekleyebiliriz.

Plan bize ne kazandırır?

Bazen “Bugün ne yapacaktım?” diye düşünürken bile fark etmeden zaman geçirebiliriz. Oysa önceden hazırladığımız bir plan bize yol gösterir. Planlı çalıştığımızda işlerimizi son dakikaya bırakmayız. Bir dersten diğerine telaşla geçmek yerine her derse gerektiği kadar zaman ayırabiliriz. Üstelik işlerimizi zamanında bitirdiğimiz için oyuna, dinlenmeye ve sevdiğimiz şeylere de daha çok vakit kalır. En güzeli de sınavlar yaklaşınca büyük bir telaş yaşamamaktır. Çünkü konuları azar azar öğrenmiş ve tekrar etmiş oluruz.

Hepimiz farklıyız

Can kardeşlerim, hepimiz birbirimizden farklıyız. Bir arkadaşımız matematiği çok hızlı öğrenebilirken başka bir arkadaşımız aynı konuyu anlamak için biraz daha fazla çalışabilir. Kimimiz çabuk yorulabilir, kimimiz uzun süre dikkatini koruyabilir. Bunun için önceden hazır olan bir çalışma programını aynen uygulamak yerine kendimize uygun bir program hazırlamalıyız. Bazen dersin başına oturduğumuzda gözlerimiz kapanır, aklımız başka yerlere gider veya hiçbir şey yapmak istemeyiz. Böyle zamanlarda “Ben ders çalışmayı sevmiyorum!” deyip hemen vazgeçmeyelim. Önce anlayabildiğimiz konulardan başlayabilir, bol bol soru çözerek kendimizi geliştirebiliriz. Zamanla zor görünen konuların da kolaylaşabildiğini göreceğiz.

Yeni ders yılınız hayırlı olsun

Öyleyse yarına iyi bir plan yaparak okula çok güzel bir başlangıç yapabiliriz. Yeni eğitim yılı hepimize hayırlı, güzel ve başarılı bir yıl olsun. Hoşça kalın.