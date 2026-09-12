İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’deki “Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yineliyorum” şeklindeki açıklaması sorulan Dervişoğlu, şunları söyledi: “Seçimi bir tehlike görüyor. Seçim her siyasetçi açısından risklidir. Çünkü beklediğiniz vatandaşın oyu ve kararıdır. Dolayısıyla herkes açısından, her siyasi parti açısından, her yönetici açısından kendi içinde bir risk barındır. Ama mahsurlu olan; o riski ortadan kaldırabilmek adına hukuk dışı yollara tevessül etmek, demokrasinin gelenekleri ve teamülleriyle yan yana gelmeyecek adımları atmak ve planlamaktır. Bu hükümetin eleştirdiğim yanlışlarından biri de odur. 6 defa gidecekseniz 7’nci defa gelirim diyenlerin rejimidir demokrasi; ‘Geldiğim yerde kalırım, gidersem de dönemem’ diyenlerin değil. Bu endişe Sayın Cumhurbaşkanı’nı çepeçevre sarmış durumda.”

Haber Merkezi