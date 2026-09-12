“TMO, üzüm üreticisini tüccarın insafına terk etti”

YENİ Partili Bakırlıoğlu, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde üzüm üreticilerini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

TMO’nun açıkladığı üzüm alım fiyatlarına tepki gösteren Bakırlıoğlu, üreticilerin 15 gündür TMO’ya fiyat açıklaması yönünde çağrıda bulunduğunu, fiyatın geç açıklanması sebebiyle üreticilerin önemli bölümünün ürününü tüccara satmak zorunda kaldığını ifade etti. Bakırlıoğlu, “Geçen sene 120 liraya alınan kuru üzümün bu sene 95 liraya alınmaya çalışılması kabul edilebilir değil. İşçilikten gübreye, mazottan ilaca kadar bütün maliyet kalemlerinde ciddi artışlar var. Buna rağmen üreticinin eline geçen para düşüyor. TMO fiyatı çok geç açıklayarak üreticiyi tüccarın insafına terk etti” dedi. Manisa - Anka

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