Petrolde yükseliş devam ediyor

Orta Doğu’daki çatışmaların küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması, petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı.

Brent ve ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol fiyatlarının haftayı yaklaşık yüzde 9’luk artışla tamamlaması beklenirken, analistler arz açığının sürmesi halinde Brent petrolde nisanda görülen 126 dolarlık zirvenin yeniden test edilebileceğine dikkat çekiyor. Brent petrol perşembe günü 108 dolar seviyesini görürken, WTI 104 doların üzerine çıktı. Buna rağmen iki gösterge de haftalık bazda yaklaşık yüzde 9’luk yükselişe hazırlanıyor. Deutsche Bank analisti Jim Reid, petrol fiyatlarındaki hareketin yeniden jeopolitik riskler tarafından şekillendirildiğini belirtti. Ekonomim’in haberine göre, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’in güneyinde, Babülmendep Boğazı yakınlarındaki Moha liman kentini ele geçirmesinin de deniz taşımacılığı ve Suudi Arabistan’ın petrol ihracatına yönelik endişeleri artırdığı ifade edildi. Haber Merkezi

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