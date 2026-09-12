Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı!

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80,12 TL'ye, Ankara'da 81,25 TL'ye, İzmir'de 81,52 TL'ye yükseldi; Doğu illerinde ise 82,88 TL seviyesine ulaştı.

Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapıldı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve ABD-İran savaşının 2029 sonrasına kadar sürebileceğine yönelik beklentiler, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. 12 Eylül Cumartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyan zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 80,12 TL oldu. Ankara'da 81,25 TL'ye, İzmir'de ise 81,52 TL'ye yükseldi. Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 82,88 TL seviyesine kadar çıktı. Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve istasyona göre küçük farklılıklar gösterdi. Benzine 3,20 TL'lik son zamdan önce 4 Eylül'de de fiyat artışı yapılmıştı. O tarihte benzinin litresine 2,57 TL, motorinin litresine ise yaklaşık 7,79 TL zam gelmişti. 4 Eylül'deki artışın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 76,78 TL, Ankara'da 75,33 TL, İzmir'de ise 77 TL seviyesine yükselmişti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 319

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.