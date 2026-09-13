13 Eylül 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan da Odur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp gider.
Enbiyâ Suresi: 33
HADİS:
Dünyada misafir gibi olun. Mescidleri ev edinin. Kalplerinizi inceliğe ve yumuşaklığa alıştırın. Çokça tefekkür edin ve ağlayın. Nefsin kötü arzuları sizi ayrılığa düşürmesin.
Camiü’s-Sağir, No: 3056
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