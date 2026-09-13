Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan da Odur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp gider.

Enbiyâ Suresi: 33

HADİS:

Dünyada misafir gibi olun. Mescidleri ev edinin. Kalplerinizi inceliğe ve yumuşaklığa alıştırın. Çokça tefekkür edin ve ağlayın. Nefsin kötü arzuları sizi ayrılığa düşürmesin.

Camiü’s-Sağir, No: 3056