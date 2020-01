Olanlar vicdan yaralıyor

Gelecek Partili Sema Silkin Ün, “FETÖ yargılamalarındaki orantısız hükümler, suçsuz, hiçbir ilişiği olmayan, suçu tesbit edilmemiş insanlar ve ilişkilerdeki dengesizlik ve orantısızlık başta 15 Temmuz Şehitleri’nin aileleri olmak üzere kamu vicdanını yaralıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın eski özel kalem müdürü ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün’den AKP’ye yönelik çok çarpıcı açıklamalar geldi. Çağlar Cilara’ya açıklamalarda bulunan Ün, AKP içerisinde bulunan birçok kişinin kendileri ve aileleri ile ilgili endişeleri olduğu için partiden ayrılamadıklarını söyledi. Ün, AKP’de 15 Temmuz sonrası yaşanan değişimlere de dikkat çekti.

AKP halktan uzaklaştı

Ün, halktan uzaklaştığını belirtttiği AKP’nin halkın verdiği mesajlardan da ders almadığını ve bu sebeple partiden ayrılma kararı aldığını söyledi. Ün, FETÖ davalarındaki tehlikeye dikkat çekerken, “Bu o günden bu güne şu tehlikeyi ortaya koyuyor; (Ergenekon dâvâlarındaki) aynı şeyi FETÖ dâvâlarında görüyoruz. Yani yargılamalardaki orantısız hükümler ve bizim de çevremizde gördüğümüz suçsuz, hiçbir ilişiği olmayan, suçu tesbit edilmemiş insanlar ve ilişkilerdeki dengesizlik ve orantısızlık başta 15 Temmuz Şehitleri’nin aileleri olmak üzere kamu vicdanını yaralıyor” şeklinde konuştu.

Kara leke olarak girmemeli

KHK’lıların yaşadığı sorunlara da değinen Ün, “Yaşadıkları sıkıntı denecek kadar basit şeyler değil. İntiharlara giden, sosyal infiale neden olacak sorunlar. Türkiye’nin vicdanî bir diplomasisi var. Dünyanın her bir yerinde mazlumlara elini uzatan, onlara kapılarını açan bir siyaset izliyor. Ben, bu vicdanî siyasetle ülkem adına gurur duyuyorum. Bir taraftan bakıyorsunuz kendi ülkenizde Ege Denizi’nde çocuklar, masum kadınlar can veriyor. Bu ülkede eşinin suçundan dolayı, ya da kendisinin hiçbir şekilde ispatlanamamış sebeplerle suçlanmasından dolayı... Toplumun oluşan siyasî iklimde şeytanlaştırılmalarından dolayı can veren kadınlar ve çocuklar var. Ben bu fotoğrafı Türkiye’ye yakıştıramıyorum. Bu tablonun Türkiye siyasî tarihine kara leke olarak girmemesi gerekir. Türkiye’nin dünya nezdinde ortaya koyduğu bu vicdanî siyaseti, vizyonu bununla lekelememeliyiz” şeklinde konuştu.

***

AKP özgüvenini kaybetti

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan katıldığı televizyon programında AKP’nin özgüvenini kaybettiğini düşündüğünü söyledi. Turan, Ülke TV’de Esra Elönü’nün Arafta Sorular programına konuk oldu. AKP’nin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bülent Turan, İstanbul ve Ankara seçimlerinin kaybedilmesinde AKP kadrolarının hatalarının etkili olduğunu ve AKP’de özgüven eksikliği yaşandığını söyledi.