Orman yangınları için de risk ve afet yönetimi yok

İKAZLARA RAĞMEN, DİĞER AFETLER GİBİ ORMAN YANGINLARINDA DA KAPSAMLI BİR AFET VE RİSK YÖNETİM PLANLAMASI YAPILMADI.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI (TMMOB) BAŞKANI EMİN KORAMAZ, “TÜM UYARILARA RAĞMEN YAŞADIĞIMIZ TÜM AFETLERDE OLDUĞU GİBİ ORMAN YANGINLARINDA DA BİR KERE DAHA GÖRDÜK Kİ; BÜTÜNLÜKLÜ BİR AFET VE RİSK YÖNETİM PLANLAMASI, BUNCA KAYIP VE ACIYA RAĞMEN YAPILMAMIŞTIR” ŞEKLİNDE TEPKİ GÖSTERDİ.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Koramaz, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Tunceli, Bolu, Uşak, Mersin başta olmak üzere ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Koramaz, şu tespit ve önerilerde bulundu: “Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Yangında evlerini, tarım arazilerini, seralarını, hayvanlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Biliyoruz ki günlerdir sadece ormanlarımızın yanmasını değil, ülkemizin ve dünyamızın geleceğinin de yok edilişini izliyoruz. Özellikle batı ve güney kıyılarında mevsimsel sıcaklıklarının arttığı dönemlerde -neredeyse bir yaz rutinine dönen- insan kaynaklı orman yangınları hemen her yıl tekrarlanmaktadır.”

Kalıcı politikalar oluşturulmalı

“Tüm uyarılara rağmen yaşadığımız tüm afetlerde olduğu gibi orman yangınlarında da bir kere daha gördük ki; bütünlüklü bir afet ve risk yönetim planlaması, bunca kayıp ve acıya rağmen yapılmamıştır. Bütün bu tedbirsizlikler sonucu bugün binlerce yurttaşımız evlerinden tahliye edilmiş, çoğunun dönecek bir evi dahi kalmamış, hayvanlar yangında can vermiştir. Daha önce sıklıkla dile getirdiğimiz gibi ormanlarımızın yönetimi, geliştirilmesi ve orman yangınlarını önlemeye ilişkin kalıcı ve kamucu politikalar oluşturmaya ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu kapsamda, 150 yılı aşkın deneyimle kuruluşundan itibaren yangın önleme, mücadele ve koordinasyon görevini üstlenen Orman teşkilatı, orman mühendisi, orman muhafaza memuru, işçisi, orman köylüsü ile bir bütün olarak ve topyekûn mücadele edecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Yangın ile mücadele teknik olduğu kadar riskli bir alandır. Coğrafya hakimiyeti en önemli unsur olduğu için, bölgelerde görevli personelin devamlılığı kadar orman köylüsünün katkısı vazgeçilmezdir. Bu nedenle mükelleflik sistemi yeniden uygulamaya sokulmalıdır.”

Cezai yaptırım şart

“Yangın önlemede sivil vatandaşların, gönüllülerin katkısı tek merkezden koordine edilen görevlilerin ihtiyacı ile sınırlandırılmalıdır. Her ne kadar ormanların korunması görevi yasalarla Orman Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olsa da yangın sırasında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları koordineli bir çalışma yürütmeli, gerekmesi durumunda yerel halk ve gönüllülerin çalışmalara hangi çalışmalara nasıl dahil edilebileceğini planlanmalıdır. Yangının ortaya çıkma koşullarının ortadan kaldırılabilmesi için orman köylerinde ve kasabalarında yaşayan halkın ve kamu görevlilerinin yangın çıkmaması için neler yapılması ya da yapılmaması gerektiği konusunda eğitimi kadar kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar için ağır cezai yaptırımlar uygulanması da önem taşımaktadır. Yangınların önlenmesi çalışmalarında ormancılık sektörü dışındaki arazi kullanımları da (tarım ve mera) dikkate alınmalı, önlemler bütünlüklü olmalıdır.”

Ankara - Anka