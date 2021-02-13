Özdağ’a saldıranlar serbest

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili dava kapsamında tutuklu bulunan 5 sanığın tahliyelerine hükmetti.

Mahkemenin kararında, Özdağ’a saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyle kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından dava açıldığı, iddianamenin gönderildiği Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinin, eylemin adam öldürmeye teşebbüs suçuna uyabileceğini değerlendirerek görevsizlik kararı verdiği belirtildi. Özdağ’a yönelik eylemin kasten yaralama niteliğinde olduğunu kabul eden mahkeme, Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını kaldırdı. Uyuşmazlık durumunda dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gideceğini ve bu sürecin zaman alacağını belirten mahkeme, isnat edilen suçun kanundaki cezasının sınırı ile tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alıp sanıklar Abdurrahman G, Berke A, Gülahmet T, Kadir H. ve Muhammet Raşit G’nin tahliyelerine karar verdi.

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