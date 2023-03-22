"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Pakistan'dan çadır sevkiyatı devam ediyor

22 Mart 2023, Çarşamba 09:00
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan uçaklar Adana'ya ulaştı.

Pakistan, Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır daha gönderecek
"Türk kardeşlerimiz için 24 saat çalışıyoruz"
Pakistan, deprem bölgesine 21 tır yardım malzemesi daha gönderdi
Pakistan'daki üniversiteler de depremzedeler için seferber oldu

Pakistan hükümetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor kentinden havalanan ve toplam 4 bin 8 çadır taşıyan 3 uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

Bu arada aynı operasyon kapsamında İslamabad şehrinden kalkan ve 1277 adet çadır taşıyan uçağın, dün akşam saatlerinde havalimanına iniş yaptığı öğrenildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan gelen 26 uçakla 33 bin 389 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

AA

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'dan çadır sevkiyatı devam ediyor

    Ukrayna Genelkurmayı: Bahmut ve Avdiyivka'da şiddetli çatışmalar sürüyor

    Bulgar yüzücü kazandığı madalyayı depremzedeler için sattı - 'Televizyonda gördüklerine inanamadım'

    "Cebimdeki tek harçlık"

    Yaraları sarmak için Ramazan iklimini iyi değerlendirelim

    Afet tedbirlerinde Şili’yi örnek alalım

    Fırsatçılara izin verilmesin

    Ramazan paketleri satış taktiği oldu
    📷

    İzmir Kitap Fuarı'ndan Hatıralar... - 'Risalelerden istifade için Medrese-i Yusufiye’ye girmişiz'

    Ülkeyi bu felâketten çıkaracağız

    “Işık hadisesi” izlenemedi

    Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama

    İstanbul'da 3400 davulcu görev alacak

    Afganistan - Hindikuş'ta 6,5 büyüklüğünde deprem

    AB’den 7 milyar euro

    Sel çiftçiyi de vurdu

    Vefat sayısı 21’e çıktı

    Onarıcı liderlik yapacağım

    Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu iktidar ve Risale-i Nur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Nerde bu millet” ittifakı ve statiği
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin feyzi üzerimizde
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın başına gelen her şey hasendir
    Sebahattin YAŞAR

    Gelişmeler kötü değil
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hücumat-ı Sitte: Altı Hücum
    Faruk ÇAKIR

    İngiltere’deki iyiler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin kimyası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.