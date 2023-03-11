"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Pakistan, Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır daha gönderecek

11 Mart 2023, Cumartesi 16:09
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye’ye 23 Mart’a kadar 50 bin kışlık çadır göndereceklerini açıkladı.

"Türk kardeşlerimiz için 24 saat çalışıyoruz"
Pakistan, deprem bölgesine 21 tır yardım malzemesi daha gönderdi
Pakistan'daki üniversiteler de depremzedeler için seferber oldu

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, Lahor’da Türkiye'deki deprem yardımlarının değerlendirilmesi için düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, yardım operasyonlarını yürüten Plan ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal ile Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik katıldı.

Başbakan Şerif, 23 Mart’a kadar Türkiye’ye 50 bin çadır gönderileceğini açıklayarak, çadırların kış şartlarına uygun olması konusunda gerekli kaliteyi sağlaması için NDMA’ya direktif verdi.

Çadırların yanında Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) gerçekleştireceği 34 uçuşla Türkiye’ye 38 bin battaniye, depremden etkilenen Suriye’ye de 22 bin battaniye ve 10 bin gıda kolisi gönderilecek.

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ikinci gemi de bugün Karaçi’den Türkiye’ye hareket edecek. Donanmaya ait ilk gemi, 28 Şubat’ta 1000 ton yardımla Türkiye’ye yollanmıştı.

Türkiye’ye 8 bin 200 çadır taşıyan sivil kargo gemisi de 9 Mart’ta Karaçi’den hareket etmişti.

Pakistan hükümeti, Türkiye’ye şu ana kadar 17 binden fazla kışlık çadır ve 60 bin battaniyeyi hava, kara ve deniz yoluyla gönderdi.

Ayrıca Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye’de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.

AA

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem illerinde 12 bin 700 atama yapılacak

    Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

    Ekonomi Ali Babacan’a

    Pakistan, Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır daha gönderecek

    "Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu kadar güçlü kalmaya devam edecek''

    Deprem bölgesine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    İsveç'te küstah, aşağılık provokatör hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

    Suriye iç savaşının 12. yılında BM'den bir kez daha barış çağrısı

    California alarmda: Aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi öldü, 110 bin hane elektriksiz kaldı

    Seçime girecek siyasi partiler tespit edilecek

    Türkiye geneli için yağış ve fırtına uyarısı

    Camide siyaset Dine zarar veriyor

    Cenazesine ulaşılamayan vatandaşlar var mı?

    Marmara’da iki fay birden kırılabilir

    Herkesin desteğini bekliyoruz

    Ramazan öncesi kırmızı et fiyatına büyük zam

    Çocuklara yardım gerek

    Kuraklık var, tedbir yok

    YSK'nin seçim kararları Resmi Gazete'de

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortak aday
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Bu kadarına da pes!
    Ali FERŞADOĞLU

    CHP’nin dönüşümü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan, Bahçeli, ırkçılık ve devletçilik
    Cenk ÇALIK

    Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller
    Genel

    Camide siyaset Dine zarar veriyor
    Risale-i Nur'dan

    Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslâmı kendine alet etsin
    Faruk ÇAKIR

    Kolay geçinme formülü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.