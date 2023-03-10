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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

"Türk kardeşlerimiz için 24 saat çalışıyoruz"

10 Mart 2023, Cuma 18:50
Pakistan'daki çadır fabrikaları, Kahramanmaraşlı depremler sebebiyle Türkiye'deki afetzedelere çadır ulaştırabilmek için tam kapasite çalışıyor.

Pakistan'ın Lahor ve Karaçi şehirlerinde bulunan fabrikalar, ellerindeki işleri bırakarak tamamen Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için 7 gün 24 saat mesai harcıyor.

Pakistan Kanvas ve Çadır Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (PCTMEA) verilerine göre, Pakistan'da 48'i Pencap eyaletinde olmak üzere 101 çadır fabrikası bulunuyor.

Bu fabrikaların bir kısmı Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NDMA) talimatıyla Türkiye'ye çadır tedarik ederken, bir kısmı sivil toplum örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşlarının talebiyle Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır üretiyor. Fabrikalarda genel anlamda benzer bir üretim süreci uygulanıyor. Bazı fabrikalar kumaşları kendi üretirken, bazıları bunları dışarıdan tedarik ediyor.

Tedarik edilen kanvas kumaşlar, belirli ölçülerde kesiliyor, ardından bu parçalar, fabrikaların dikimhane bölümünde çadırların özelliklerine göre dikiliyor. Ayrı ayrı dikilen parçaların birleştirilmesinin ardından çadırlar demir iskeletlere giydiriliyor. Burada yapılan son kontrolün ardından katlanan çadırlar, sevk için hazır hale getirilerek depolara kaldırılıyor.

Bir çadırın üretilmesi fabrikadan fabrikaya değişiklik gösterse de ortalama 45-60 dakika arasında bir kışlık çadır hazır hale geliyor.

"Türk kardeşlerimiz için 24 saat çalışıyoruz"

Pakistan'ın en büyük çadır tedarikçisi H. Sheikh Noor-ud-Din & Sons şirketi, 2 bini aşkın çalışanıyla aynı zamanda Asya'nın kendi alanında en büyük firmaları arasında yer alıyor.

Firmanın Genel Müdürü Muhammed Tohed, 40-50 yıldan bu yana çadır sektöründe yer aldıklarına işaret ederek, "Aylık 30 bin çadır üretim kapasitemiz var. Şu an günde 1000’in üzerinde çadır üretiyoruz." dedi.

Tohed, ekip olarak Türkiye için çadır üretimine odaklandıklarını aktararak, "Türk kardeşlerimiz için 24 saat çalışıyoruz. Dualarımız Türkiye’deki kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

100 bin battaniye, 11 binden fazla çadır gönderildi

Ülkedeki diğer büyük üreticilerden National Tent House firmasının Pazarlama Müdürü İmran Ahmed, çadır üretiminde Pakistan'ın en eski şirketi olduklarını ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de en eski tedarikçisi olduğunu söyledi.

Ahmed, Pakistan'da BM'ye çadır üreten 3 şirketten biri olduklarını vurgulayarak, "Türkiye’deki depremden ötürü şu anda tam kapasite çalışıyoruz ve günlük 600 kışlık çadır üretiyoruz." dedi.

Üretilen çadır ve battaniyeleri AFAD, İHH, Beytüsselam Refah Vakfı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) gibi kurum ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla gönderdiklerini belirten Ahmed, "Türkiye'ye şu ana kadar 11 binden fazla çadır ve 100 binden fazla battaniye gönderdik." diye konuştu.

Ahmed, Türkiye'deki çadır ihtiyacına vurgu yaparak hızlı şekilde çadır üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

AA

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