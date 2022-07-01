Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kayarak düşme sonucu Uzman Çavuş Serkan Taşcı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taşcı'nın arazide kayarak düşme sonucu şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın (24), Bursa'da yaşayan ailesi bilgilendirildi. Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 4. Taş Sokak'ta yaşayan baba Fikret ve anne Gülçiçek Taşcı'nın evlerinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu belirtilen şehit Taşcı'nın naaşının yarın İl Müftülüğü bahçesindeki Hüseyin Durmaz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor. AA

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