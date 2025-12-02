PKK’dan Öcalan şartı

Fransız Agence France-Press’e (AFP) konuşan PKK yöneticileri, örgütün Abdullah Öcalan serbest bırakılana kadar adım atmayacağını söyledi.

PKK yöneticisi Amed Malazgirt, ajansla Kandil Dağı’ndaki bir sığınakta konuştu. Diken’de yer alan habere göre Malazgirt, Öcalan’ın başlattığı tüm adımların atıldığını belirterek “Başka bir adım atılmayacak” dedi. Amed Malazgirt, bundan sonra bekleyeceklerini ve iki talepleri bulunduğunu, birincisinin Öcalan’ın serbest bırakılması olduğunu söyledi. Malazgirt, “Bu olmadan süreç başarılı olamaz. İkincisiyse Türkiye’deki Kürt halkının anayasal ve resmî olarak tanınmasıdır” dedi.

