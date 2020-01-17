Rahşan Ecevit vefat etti

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında vefat etti.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında vefat etti. 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği sebebiyle bugün saat 21.10'da vefat etti. AA

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