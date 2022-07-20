15 TEMMUZ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN RAPORUYLA İLGİLİ ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR DEVAM EDERKEN, “RAPORU KİM NİYE ENGELLEDİ?” SORUSU HÂLÂ CEVAP BEKLİYOR

MECLİS SİTESİNDEKİ CÜMLEYE TEPKİ

TBMM’de 15 Temmuz’u araştırmak için kurulan komisyonun başkanı Petek, “Tekemmül etmiş, ama genel kurulda görüşülmemiş bir rapor var” diyerek Meclisin web sitesindeki “Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür” ifadesi için “Gerçeği ters yüz ediyor” dedi.

ŞENTOP PETEK’LE ÇELİŞTİ

Petek konuyla ilgili olarak Meclis eski Başkanı Kahraman’la şimdiki Başkan Şentop’un konuşması gerektiğini söyledi.

Şentop “İçtüzüğe göre tüm süreçleri tamamlanmış bir rapor Başkanlığa sunulmadı” dedi. Raporun engellendiği iddiası da cevap bekliyor.

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Rapor krizi büyüyor

TBMM Başkanlığı, “FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu bize sunulmadı” derken, önceki gün konuşan komisyon başkanı Reşat Petek, raporu tekemmül ettirip Meclis Başkanlığına sunduğunu vurgulamıştı.

TBMM Başkanlığı, FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu’nun İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış şekilde TBMM Başkanlığına sunulmadığını, 2018’de yeni yasama döneminin başlamasıyla hükümsüz hale geldiğini bildirdi. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM İçtüzüğü’nün “Meclis araştırma komisyonu ve yetkileri” başlıklı 105. maddesinde Meclis araştırmasının yürütülmesi görevinin, genel hükümlere göre seçilecek bir özel komisyona verileceğinin belirtildiği ifade edildi. independent Türkçe’nin haberine göre, bu komisyonun üye sayısı, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği hususunun Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edildiği anlatılan açıklamada, araştırmasını 3 ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verileceği de anımsatıldı.

Hukuki nitelik taşıyan bir rapor bulunmamaktadır

Açıklamada, Araştırma Komisyonunca hazırlandığı belirtilen ve medya organlarında resmine yer verilen rapor taslağının, 12 Temmuz 2017 tarihinde Komisyon Başkanı tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığına sunulduğu ancak komisyonun CHP’li bazı üyelerince, “kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak ile TBMM Başkanlığına sunulan raporun aynı metin olmadığının, yapılan değişikliklerin ve eklemelerin tashih niteliğinde düzeltme ve redaksiyonun çok ötesinde olduğu gerekçesiyle tashih ve redaksiyon dışındaki düzeltmelerin rapordan çıkarılması gerektiğinin” iletildiği belirtildi. Bunun üzerine TBMM Başkanlığı tarafından itirazların değerlendirilerek gereğinin yapılması için 14 Temmuz 2017 tarihli yazının Araştırma Komisyonuna iletildiği aktarılan açıklamada, “Devam eden süreçte, komisyon üyelerinin ‘Komisyonda görüşülen metin’ olarak üzerinde mutabakat sağladığı, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, TBMM Başkanlığına sunulmamıştır.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, içinde bulunulan 27. Yasama Döneminde TBMM İçtüzüğü’nün 77. maddesi uyarınca hükümsüz hale gelen söz konusu Meclis Araştırmasına ilişkin olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26. Yasama Dönemi’nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında yapılabilecek yeni bir hukuki işlemin bulunmadığı ancak komisyonun faaliyetlerine ilişkin en önemli bilgi kaynağını teşkil eden komisyon tutanaklarına erişimin mümkün olduğu kaydedildi.

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Komisyon Başkanı Reşat Petek: Biz İsmail Kahraman’a teslim ettik

4 Ekim 2016’da bütün partilerin ortak imzası ile kurulan FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun başkanlığını dönemin AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek yürütüyordu.

Petek, Halk TV’den İsmail Saymaz’ın “Rapor neden yayınlanmadı?” sorusuna “Onu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sorabilirsiniz. Veya İsmail Kahraman’a... Biz Kahraman’a teslim ettik. (Rapor) Tekemmül etti. Ama meclis genel kurulunda görüşülmedi. İşin özeti bu” cevabını verdi. Petek verdiği cevaplar özetle şunları söylemişti:

“-(Raporun) Görüşülmemesi ne anlama gelir?

Görüşmede oylama yapılmaz. Partiler adına raporu değerlendiren konuşmalar yapılır. Başkan olarak takdim konuşmam olurdu, görüşülseydi. Böylece genel kurulda görüşülmüş olurdu. Şu an tekemmül etmiş, fakat genel kurulda görüşülmemiş bir rapor var.

-Yok hükmünde midir?

Bu durumu meclis başkanımıza sormanızı istirham ederim. Ben bir şey söylemeyeyim. Şu an iki cilt halinde rapor var ama dediğimiz gibi genel kurula.... O da komisyonun takdiri değil, meclis başkanlık divanın takdiriyle genel kurula indirilmemiştir. Niye inmemiştir? Ben bilmiyorum.

-Ne dediler?

Raporu 2017’de verdik. Beş yıl olmuş. Bundan öte detay... Yazılı kaynaklara bakmak lazım.

- Çabanızın yok hükmünde sayılması sizi incitti mi?

Tek rahatsız olduğum şudur: Altı yıl oldu. Bir süre sonra “TBMM’nin bir komisyon raporu vardı, ne oldu?” diye araştırmaya kalkanlar “Böyle bir rapor verilmedi” cevabıyla karşılaşırsa bu tarihi gerçeklere uymaz, beni rahatsız eder. FETÖ yapılanmasını, ihanetini, nasıl sızdığını devlet kaynaklarıyla ortaya koyan bir rapordu. İstifade edileceğini düşünüyorum. FETÖ ile mücadelede önemli bir kaynak.

-Ama kamuoyu rapordan yararlanamıyor. Devlet ‘Böyle bir rapor yok’ diyor.

Biz görevimizi yaptık. Meclis başkanının da yapması gerekiyor.” Haber Merkezi