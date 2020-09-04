Savaşın kazananı olmaz

Emekli Büyükelçi Yalım Eralp, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik hakkında, “HarptE genelde kazanan görünür aslında kazananı yoktur” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında bir süreden beri kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır alanların paylaşımları konularındaki fikir ayrılıklarından başlayan gerginlik sürüyor. Son dönemlerde bu gerginlik karşılıklı sert açıklamalarla tırmanmış durumda. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikler çok uzun yıllara dayanıyor. Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsızlığa kavuştuğu 19’uncu yüzyılın başından beri iki ülke arasında zaman zaman yaşanan gerginlikler Cumhuriyet yıllarında da devam etti. İki ülke arasında Ege Denizi’ndeki kıt’a sahanlığı ve Kıbrıs’tan sonra da şimdi de Doğu Akdeniz’deki ekonomik münhasır alanların bölüşümü konusunda anlaşmazlık var. Peki, bu gerginliğin bir savaşa dönüşme riski var mı? Emekli Büyükelçi Yalım Eralp konuyu Independent Türkçe’ye değerlendirdi.

Böyle bir savaşı dünya istemez

“Böyle bir savaşı dünya istemez. NATO’nun çöküşü olur. Çözüm yolu bellidir o da müzakere yapmak. Müzakereler yetmez ise Uluslararası Divan’a gidilir” diye sözlerine başlayan Emekli Büyükelçi Eralp, devamında “Savaş olasılığı var mı?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Bazen savaşlar kazara çıkar. Bir helikopter istemeden diğer ülkenin helikopterine çarpabilir. Böyle bir kaza ihtimali var. Yıllar önce Ege’de bir Türk ve Yunan savaş uçağı it dalaşında düşmüştü. Benim korkum böyle bir kaza yaşanması. Kazara yaşanacak bir çatışmanın nerede duracağı belli olmaz.”

Egemenlik sorunu olan yerler tehlikelidir

Bu sefer ki gerginliğin iki ülke uçakları arasında Ege’de yaşanan ve “it dalaşı” diye tabir edilen gerginliklerden daha ciddî olduğunu söyleyen Eralp, “Burada egemenlik sorunu var. Egemenlik sorunu olan yerler tehlikelidir” dedi. Eralp, muhtemel çatışmanın sonucuna dair de şöyle konuştu: “Türkiye daha hakim daha üstün. Ama ne kadar hakim olursanız siz de zarar görürsünüz. Diyelim ki Allah korusun Aliağa Rafirenisi bombalandı ya da Boğaz Köprüsü vuruldu. Böyle bir durumda dolar ve döviz olur 10-12 bin. Harpta genelde kazanan görünür aslında kazanan yoktur.”