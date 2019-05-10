Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Havalimanında Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ile komutanlar, Hatay Valiliği'ni de ziyaret etti. NTV

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