Şehidimiz duâlarla

Şırnak’ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan’ın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Eskişehir’e gönderildi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki törende, şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu, sardından öz geçmişi okundu ve duâ edildi. Şehit Tarcan’ın tabutu, helâllik alınmasının ardından silâh arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehidin cenazesi, daha sonra Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan, toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir’e uğurlandı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. AA

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