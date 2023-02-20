"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Şehir Plancısı, Mimar ve Mühendislere yeni inşa edilecek tüm şehirlerde çok önemli görevler düşüyor

20 Şubat 2023, Pazartesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki illerde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, tarihin gördüğü en büyük afetlerden biri olan Pazarcık merkezli depremin 14'üncü gününü geride bıraktıklarını söyledi.

 

Afet bölgesinde devlet ve millet el ele vererek seferberlik şuuruyla birlik ve beraberlik içerisinde olduklarının altını çizen Kurum, bu anlamda görev yapan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 118 bin

Bakan Kurum, birkaç gün içerisinde hasar tespitlerini 7 bin 328 uzman personelle 11 ilin her noktasında, her yapıyı titizlikle inceleyerek tamamlayacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 3 milyon 520 bin bağımsız bölümden oluşan 927 bin binanın incelemesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda 118 bin binada 412 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Gaziantep genelinde de 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik."

Şehir Plancısı, Mimar ve Mühendislere çok önemli görevler düşüyor

Saygın mimarlık ve mühendislik ofislerini, birliklerini, proje bürolarını ülke ve millet için ayağa kaldırdıklarını, bu seferberlikte tüm şehir plancıları, mimar ve mühendislerin yeni inşa edecekleri tüm şehirlerde çok önemli görevler üstleneceklerini anlatan Kurum, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz"

Hasar tespitinin yanı sıra yeni yerleşim alanlarının nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapacağız ve vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu yuvalarının anahtarlarını vereceğiz. O günde bugün yaşadığımız hüznün yerini inşallah vatandaşlarımızla birlikte mutluluğumuz alacaktır. O günler çok yakındır. İnşallah o günlere en kısa zamanda ulaşabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mart ayı başında 30 bin konutun inşasına başlayacağımızı ifade etmiştik, bu sayıyı inşallah daha da artıracağız."

"Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek"

Yeni yerleşim alanlarının ön tespitlerini yaptıklarını, akademisyenlerle, bilim insanlarıyla ayrıntılı bir şekilde zemin etüt çalışmaları yapacaklarını ifade eden Kurum, "Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve yöresel, kültürel ihtiyaçlar neyse bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlanıyor. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda inşallah inşaatlarımızı da yapacağız. Ovalardan dağlara doğru sağlam zemin neredeyse şehirlerimizde yerleşmeyi bu alanlara çekmek suretiyle buradaki tüm jeolojik etütlerimizi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, eski yerleşim alanlarının zeminlerini detaylı bir şekilde incelediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen tüm illerimizde en doğru yerleri, şehrin 50-100 yılını planlayacak, buradaki istihdamı, çalışmayı ve şehrin ihtiyaçlarını içerecek anlayışla belirledik. Burada sahada zemin etüt çalışmaları fiilen sondaj makineleriyle yapılıyor. Jeoloji ve jeofizik mühendislerimizce, bilim adamlarımızla birlikte mikro bölgeleme dediğimiz ayrıntılı inceleme yapıyoruz ve yarın da hocalarımızla yerinde bu alanların yine tespitini yapmak suretiyle bu alanlara inşaat sürecini başlatıyor olacağız. Eğer bu zeminlerde problem varsa veya mevcutta depremde hasar görmüş şehir merkezlerindeki alanlarda, zeminlerde gerek sıvılaşma gerek fay hattına yakınlığı sebebiyle bir problem, sıkıntı var ise de buralarda da ayrıntılı jeolojik etütler yapıyoruz."

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden uzmanlarla bugün görüştüklerini, gerek "canlı fay hatları"nı gerek "ölü fay hatları"nı incelediklerini, sıvılaşmaya, heyelan riski olan yerlere detaylı bir şekilde baktıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece konut yapmayacağız, bir yaşam alanı yapacağız. Şehrimizin tüm ihtiyaçlarını geleceğe dönük büyüme öngörüsünde içerir anlayışla yürütüyoruz. Bugün nasıl 4 günde konteyner kentlerimiz kurulmaya başlandı, yarın konteyner kentlerimize vatandaşlarımızı almaya başlıyorsak, nasıl daha önceki depremlerde Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Antalya ve Muğla'daki yangınlarında vatandaşlarımıza sözlerimizi tuttuysak, aynı motivasyonla, aynı hızla da inşallah bu konutlarımızı yapacağız."

AA

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AFAD: 41 bin 20 kişi vefat etti

    MG’ler jeneratör olacak

    ABD'den İsrail'e: "Frene bas" - İsrail'den ABD'ye: "Kendi işine bak"

    Şehir Plancısı, Mimar ve Mühendislere yeni inşa edilecek tüm şehirlerde çok önemli görevler düşüyor

    Maddî-manevî yaraları hep birlikte saracağız

    "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına Baykar'dan 22 daireyle destek

    'Bağışların takipçisi olacağız'

    "Kuzey Marmara depreminin etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır"

    AFAD: Hasarlı yapılara kısa süreliğine de olsa girmek, yapılardaki eşyaları almak kesinlikle yasaktır

    Barınma, tuvalet, su ihtiyacı hala çözüm bekliyor

    'Hangi mahalle bizim, tanıyamıyoruz'

    AFAD hazır değilmiş

    Bütün dünya seferber oldu

    Hem yer hem yapı denetlenmeli

    YÖK soruları cevapladı

    Nurdağı'ndan dron görüntüleri

    71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak

    TDV 1183 tır yardım malzemesiyle deprem bölgesine destek oldu

    "Yüzen otel"de ağırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Depremin mesajlarını görmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Değişen, değişmeyenlerin varlığından rahatsız
    Genel

    MG’ler jeneratör olacak
    Yeni Asya'dan Size

    Buruk yıldönümü
    M. Said ZEKİ

    Gogol’ün paltosu ve Yeni Asya - 1
    Mehmet KARA

    Seçimler ertelenemez!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ahlaki yozlaşmaların sebepleri
    Ramazan Oruç

    Zelzele ve zelzele!
    Şükrü BULUT

    Prof. Alâeddin Başar veya Erzurumluların Alâeddin Ağabeyisi...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.