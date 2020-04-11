30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

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