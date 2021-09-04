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5 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Suçu örtmeye yönelik gayret

04 Eylül 2021, Cumartesi
Edirne Valiliği’nin ne şahitlerle ne de olayı gündeme taşıyan kuruluşlarla görüşme gereği duymadan bazı göçmenlerin Meriç Nehrine atıldığına dair iddiaları yalanlayan açıklaması tepki çekti.

Özgür-Der, yaptığı yazılı açıklama ile Edirne Valiliği’nin; bazı göçmenlerin Meriç Nehrine atıldığına dair iddiları araştırmadan reddetmesine tepki gösterdi. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya imzasıyla yayınlanan açıkamada şöyle denildi: “Ve nihayet Meriç Nehri’ne göçmenlerin atılmalarına dönük iddialara ilişkin ilk açıklama yapıldı. Tabi buna açıklama denilirse! Edirne Valiliği tarafından bugün (2 Eylül) yapılan açıklama olsa olsa devletin eski dönemde sıkça karşılaştığımız klâsik örtme-kapatma tavrının bir yansıması olarak karşımıza çıkmakta.

“Valilik açıklamasında yapılan araştırmalar neticesinde iddia edilen olaylarla ilgili hiçbir veriye ulaşılamadığı belirtilmiş. İyi de nasıl ulaşacaktınız ki zaten? İddia sahipleriyle görüşmeden, ne yaşadıklarına dair anlatımlarını dinlemeden vardığınızdan başka bir neticeye ulaşmanız nasıl mümkün olabilirdi ki?

“Ortada son derece korkunç iddialar mevcut. Olayı bizzat yaşayan çok sayıda şahit var. Ama hiçbirisiyle görüşülmeden, olay yerinde hiçbir inceleme yapılmadan Edirne Valiliği yaptığı son derece basit bir açıklamayla konuyu kapatacağını mı sanıyor? Bunca iddiaya karşı ileri sürülen ise özetle “biz memurlarımıza sorduk, böyle bir şey yaşanmamış” türünden bir gerekçeden başka bir şey değil.  

“Valilik adına yapılan açıklama olayı çok daha vahim bir noktaya taşımıştır. Konuyla ilgili olarak âcilen savcılığın devreye girmesi, olayı yaşayan şahısların ve kurbanların ailelerinin ifadelerinin alınması, bu şahıslarla olay yerinde keşif yapılması gerekirken hiçbirinin yapılmayıp son derece basit bir açıklamayla konunun kapatılmaya kalkışılması tam manasıyla hukuk dışı bir tutum olmuştur.

“Ciddiyetten ve vicdandan uzak bu tutumu kınıyor, bahse konu olan iddialarla ilgili olarak daha fazla zaman kaybetmeden yargısal sürecin âcilen başlatılmasını talep ediyoruz.”

 

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