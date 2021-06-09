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9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Tapulu arazilere gasp

09 Haziran 2021, Çarşamba
Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nün, bölgedeki birçok vatandaşın tapulu arazisine el koyduğu ortaya çıktı.

Edirne Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nün, bölgedeki birçok vatandaşın tapulu arazisine el koyduğu öğrenildi. 1970’li yıllarda vatandaşın tapuyla aldığı ve zamanla mirasçılarına kalan arsalara, orman işletme müdürlüğünün açtığı dâvâlar ile el konuluyor. Kendilerine ulaşan mahkeme tebliğlerini gören gayrimenkul sahipleri, önce yanlışlık olduğunu sanıyor sonra da durumun gerçek olduğunu öğrenince avukatların kapılarını çalmaya başlıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tarlalarına el konulan mağdur kişiler, 40-50 yıllık tapulu arazilerinin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2B arazisi olarak kaydedildiğini öğrenince soluğu mahkemede alıyor. 

Orman Müdürlüğü lehine karar veriliyor

Keşan’da hemen hemen her avukatın elinde aynı konudan birçok dosya bulunduğu ancak davalarda ne kadar savunma yapılırsa yapılsın, mahkemenin Orman Bölge Müdürlüğü’nün lehine karar verdiği kaydedildi. Söz konusu dâvâlık arazilerin birçoğunun Saros koylarındaki araziler olduğu ve maddî değerlerinin de yüksek olduğu belirtildi. Keşanın Sesi’nin haberine göre, sitelerini arayarak mağduriyetini dile getiren bir vatandaş ise şunları söyledi: “2012 tarihinde Mecidiye Sahili’nde bulunan parselin 1/2’sini satın aldım. Satın alım yaptığım tarihte tapuda da görüleceği üzere taşınmaz üzerinde hiçbir şerh bulunmamaktaydı. Fakat, Keşan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10 Eylül 2019 tarihli kararıyla, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından taşınmazın bedelsiz tapu iptali yapılarak mera yaylak alanı olarak sınırlandırılması adına dâvâ açıldığını öğrendim” dedi.

Kul hakkına giriyorlar

“Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün 1977 yılında ilk maliklere verdiği tapuda ve 7 Eylül 2018 kadastro yenilenmesi sonrasında yapılan güncellemede de taşınmazın niteliği tarla olarak belirtilmiştir” diyen vatandaş, şunları söyledi: “Taşınmaz, geçen 42 yıllık süreçte, neden 3. şahıslara satışı engellenmedi? Çocuklarımızın rızkından kısarak biriktirdiğimiz paramızla devletimin tapu dairesine güvenerek taşınmazı satın almışken, şimdi devletimizin başka bir kurumu tarafından yerim bedelsiz olarak elimden alınmak istenmektedir. Yapılmak istenen işgalin kul hakkı olduğunu düşünerek Allah rızası için adaletten yardım bekliyorum.” Mağdur vatandaş, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından el konulmak istenen arsanın ormandan bir hayli uzak olduğunu ve içerisinde dikili bir tek ağacın bile bulunmadığı da belirtti. 

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