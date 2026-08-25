İran: Tamamen hazırlıklıyız

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Medenizade, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in son açıklamalarına tepki göstererek, İran hükümetinin ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Medenizade, hükümetin ülkenin ekonomik işleri için iki yıllık bir plan hazırladığını ve mevcut gelişmeler dahil tüm senaryoların bu plan kapsamında ele alındığını ifade etti. İran hükümetinin uzun süredir bu şartlara hazırlık yaptığını belirten Medenizade, düşmanların farklı dönemlerde İran halkının ve yöneticilerinin kararlılığını​​​​​​​ sınamaya çalıştığını söyledi. Savaşın İran ekonomisine zarar verdiğini kabul eden Medenizade, çelik ve petrokimya sektörlerinin saldırılardan etkilendiğini belirtti. AA

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