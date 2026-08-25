Zaferler ayına yakışmıyor - Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Bu muamele kabul edilemez

Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos Zaferi gibi tarihimizin önemli dönüm noktaları sebebiyle “Zaferler Ayı” olarak anılan Ağustos’ta, şehit yakınları ve gazilerin Millî Savunma Bakanlığı önünde polis müdahalesiyle karşılaşması tepki çekti.

Millî Savunma Bakanlığı’na yürümek isteyen er şehit aileleri ve er gazilere polis ablukası sürerken, gerilim yaşandı. Polis müdahalesine maruz kalan ve fenalaşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, 10 kişilik bir heyetle Millî Savunma Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yapmak istediklerini ancak izin verilmediğini söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti gazilerine yapılan bu davranış hak da değil, reva da değil. Böyle olmaması gerekirdi. Bu insanlar 20 yaşında hayatlarını vermiş, uzuvlarını vermiş, gençliklerini vermiş. Dünyanın hiçbir yerinde şehit ailesine ve gazisine bu şekilde bir muamele, bu şekilde bir davranış görülmemiştir. Biz görmedik. Eğer gördük diyen varsa buyursun, söylesin. Türkiye’de ‘bu da yapılmaz’ denilen her şey yapıldı” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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Bu muamele kabul edilemez

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, Kurtuluş Parkı’nda er şehit yakınları ve gazilere yönelik polis müdahalesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Altıntaş, olayın müdahalenin gerekçesi ve şekli dahil bütün yönleriyle soruşturulması gerektiğini belirterek, “Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, milletvekillerimizin, vatandaşımızın hukuk ve insan onuruna uygun muamele görmesi devletin sorumluluğudur” dedi.

Ankara - Mehmet Kara