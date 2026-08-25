"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Zaferler ayına yakışmıyor - Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Bu muamele kabul edilemez

25 Ağustos 2026, Salı 23:22
Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos Zaferi gibi tarihimizin önemli dönüm noktaları sebebiyle “Zaferler Ayı” olarak anılan Ağustos’ta, şehit yakınları ve gazilerin Millî Savunma Bakanlığı önünde polis müdahalesiyle karşılaşması tepki çekti.

Millî Savunma Bakanlığı’na yürümek isteyen er şehit aileleri ve er gazilere polis ablukası sürerken, gerilim yaşandı. Polis müdahalesine maruz kalan ve fenalaşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, 10 kişilik bir heyetle Millî Savunma Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yapmak istediklerini ancak izin verilmediğini söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti gazilerine yapılan bu davranış hak da değil, reva da değil. Böyle olmaması gerekirdi. Bu insanlar 20 yaşında hayatlarını vermiş, uzuvlarını vermiş, gençliklerini vermiş. Dünyanın hiçbir yerinde şehit ailesine ve gazisine bu şekilde bir muamele, bu şekilde bir davranış görülmemiştir. Biz görmedik. Eğer gördük diyen varsa buyursun, söylesin. Türkiye’de ‘bu da yapılmaz’ denilen her şey yapıldı” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

***

Bu muamele kabul edilemez

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, Kurtuluş Parkı’nda er şehit yakınları ve gazilere yönelik polis müdahalesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Altıntaş, olayın müdahalenin gerekçesi ve şekli dahil bütün yönleriyle soruşturulması gerektiğini belirterek, “Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, milletvekillerimizin, vatandaşımızın hukuk ve insan onuruna uygun muamele görmesi devletin sorumluluğudur” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 474
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor

    Yangına benzinle koşuyor

    Mesele yalnızca yol yapmak değil ki

    Hürmüz’de 6 ayda 20 denizci öldü

    İran: Tamamen hazırlıklıyız

    Zaferler ayına yakışmıyor - Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Bu muamele kabul edilemez

    İsrail, Avrupa Birliği kurumlarına da saldırıyor

    Emekliler ölsün mü?

    Madenciler: Seçim var, hepsi kapımıza gelecek

    İşte vatandaşın hissettiği

    Örgüt yok ceza var

    Masal anlatmayı bırakın

    BM'den dünyaya bir çağrı daha: Arakanlı Müslümanlar için harekete geçin

    Rusya'nın Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

    “Süleymancılar” soruşturmasında 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı

    Kayseri'deki kazada yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 2'si ağır 38 kişi yaralandı

    Küba: ABD ile diyaloglar "tıkanmış durumda"
    📷

    Mevlid Gecesi dualarla ihya edildi

    Paramız eridi millet fakirleşti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.