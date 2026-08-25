"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Madenciler: Seçim var, hepsi kapımıza gelecek

25 Ağustos 2026, Salı 18:00
Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı direniş 15’inci gününde sürüyor. Bakanlık önünde bekleyen işçiler, yetkililerin kendileriyle görüşmesini ve alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

Beypazarı’ndan gelerek eyleme katılan madencilerden 12 yıllık Doruk Madencilik işçisi Ahmet Akıner, haklarını alabilmek için yargı süreçlerine de başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, “Bugün 15’inci gün, bizzat muhatabın dibindeyiz. Bilmiyorum, bir sahipsizlik var ortada. Ama madenci unutmaz. Biz bunların hepsini cebimize koyduk. İleride seçim var, hepsi kapımıza gelecek. O zaman ben bu görüntülerden bir arşiv oluşturdum, seyretmelerini isteyeceğim yürekleri kaldırırsa” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor

    Yangına benzinle koşuyor

    Mesele yalnızca yol yapmak değil ki

    Hürmüz’de 6 ayda 20 denizci öldü

    İran: Tamamen hazırlıklıyız

    Zaferler ayına yakışmıyor - Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Bu muamele kabul edilemez

    İsrail, Avrupa Birliği kurumlarına da saldırıyor

    Emekliler ölsün mü?

    Madenciler: Seçim var, hepsi kapımıza gelecek

    İşte vatandaşın hissettiği

    Örgüt yok ceza var

    Masal anlatmayı bırakın

    BM'den dünyaya bir çağrı daha: Arakanlı Müslümanlar için harekete geçin

    Rusya'nın Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

    “Süleymancılar” soruşturmasında 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı

    Kayseri'deki kazada yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 2'si ağır 38 kişi yaralandı

    Küba: ABD ile diyaloglar "tıkanmış durumda"
    📷

    Mevlid Gecesi dualarla ihya edildi

    Paramız eridi millet fakirleşti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.