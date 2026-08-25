Madenciler: Seçim var, hepsi kapımıza gelecek

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı direniş 15’inci gününde sürüyor. Bakanlık önünde bekleyen işçiler, yetkililerin kendileriyle görüşmesini ve alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

Beypazarı’ndan gelerek eyleme katılan madencilerden 12 yıllık Doruk Madencilik işçisi Ahmet Akıner, haklarını alabilmek için yargı süreçlerine de başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, “Bugün 15’inci gün, bizzat muhatabın dibindeyiz. Bilmiyorum, bir sahipsizlik var ortada. Ama madenci unutmaz. Biz bunların hepsini cebimize koyduk. İleride seçim var, hepsi kapımıza gelecek. O zaman ben bu görüntülerden bir arşiv oluşturdum, seyretmelerini isteyeceğim yürekleri kaldırırsa” dedi. Ankara - Anka

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