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26 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 52

Tutarlı, ilkeli ve sorumlu bir yayıncılık

26 Şubat 2021, Cuma 00:01
Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Yeni Asya Gazetesi’nin tutarlı, ilkeli ve sorumlu bir yayıncılık yaptığını söyleyerek, gazetemizin 52.yılını kutladı.

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, gazetemizin 52. yıl dönümünü tebrik etti. Taşgetiren yaptığı açıklamada, “Medya sorumluluk demektir. Medya içinde yer alan herhangi bir kişi ya da kurumun her an sorumluluk çerçevesini bilinçle seçmesi hayati önem arz eder. Medya hayatın içindedir. Hayat ise nefes alınan her andır. Medya mensubu, kendisinden çok “Öteki”ni yaşayan insandır. “Öteki”ni içselleştiren, onun hukukunun farkında olan ve o hukuku koruma sorumluluğu taşıyan insandır. “Öteki”nin içine kendi çevresinden başlamak üzere, ülkesi, tüm dünya ve tüm insanlık girer.  Nasıl bir sorumluluk dünyasını tarif etmeye çalıştığım anlaşılıyor. Yüreği geniş insandır medya mensubu. Öyle olmalıdır. Yargılamadan çok anlamayı önceleyen ve anlayarak tavır koyan insandır” dedi.

52 yıllık bir mücadele söz konusu 

“Ülkemiz hep medya sancısı yaşamış, medyanın “Güçler”e göre dizayn edildiği, kimi zaman bu dizaynın medya tarafından içselleştirildiği, yani medya alanında derin bir “Stockholm sendromu” yaşanan bir ülkedir” diyen Taşgetiren, “Sık sık darbeler yaşanan bir ülke olması hasebiyle de yeni güç odaklarına göre medyanın baş dönmesi yaşadığı söylenebilir. Böyle bir akış içinde inanç – düşünce özgürlüklerini, insan haklarını, hukuku öncelemek, savunmak zor bir işe soyunmaktır. Yeni Asya’nın kendisini bu çizgide konumlandırdığı, onun sınavına soyunduğu, orada tutarlı durmaya çalıştığı, bunun getirdiği zorlukları aşma gayretinde olduğu söylenebilir. Tutarlı davranabilmek, sabit kadem olmak, baskıları göğüslemek kolay değildir.  52 yıllık bir mücadele söz konusu. Yeni Asya’ya hak ve hakikat yolculuğunda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Abdullah ERAÇIKBAŞ - İSTANBUL

 

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