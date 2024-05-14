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14 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Van'da güvenlik korucusu Çetin Şeylan yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

14 Mayıs 2024, Salı
Van'ın Çatak ilçesinde, üs bölgesi yakınına yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Kentte iki günden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düştü.

Bu sırada bölgede görevli güvenlik korucusu Çetin Şeylan (36), yıldırımın isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Şeylan'ın cenazesi, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi alan şehidin yakınları hastaneye akın etti.

AA

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