Vize başvurusu dijitalleşiyor

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti.

AP’nin Sivil Özgürlükler Komitesi’ne sunulan ve beşe karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor. Uygulamanın yürürlüğe girmesi hâlinde vizeler pasaportlara basılmadan dijital sisteme işlenecek. Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP’nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor. Haber Merkezi

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