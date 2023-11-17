Yargıtay anayasayı ihlal etti

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk AYM kararlarının Yargıtay’ı da bağladığına dikkat çekti. Karar’da yazan Türk, “Anayasa’da “Yüksek mahkemeler” arasında ilk sırada yer alan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında verdikleri karar dolayısıyla adlî yargının en yüksek mercii olan Yargıtay tarafından suç duyurusunda bulunulması, ülkemizde daha önce benzeri görülmemiş bir garabettir” dedi.

Yazının devamında Türk, “Anayasa ve 6216 sayılı Kanun’un anılan hükümleri, farklı hiçbir yoruma yer bırakmayacak kadar açıktır. Böyle olduğu hâlde bu hükümlerin gereğini yerine getirmemek, Anayasa ve yasayı tanımamak anlamına gelir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8.11.2023 tarihli kararıyla Anayasa ve yasa tanımaz bir tutum benimsemiştir. Asıl Anayasa ve yasa ihlâli budur. “Mahkemelerin bağımsızlığı”, Anayasa’nın bu kenar başlığını taşıyan 138. maddesinin I. fıkrasında sınırlarıyla birlikte gösterilmiştir: “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre karar verirler.” Anayasal çerçeve budur” ifadelerini kullandı Haber Merkezi

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