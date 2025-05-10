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10 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

PKK kongresi toplandı

10 Mayıs 2025, Cumartesi
PKK terör örgütü 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Irak'ta 12. kongresini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kongrede, terör örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve örgütün feshi çağrısı doğrultusunda "tarihi öneme sahip kararlar" alındığı belirtildi.

Ancak, alınan kararların detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. PKK, kongrenin iki farklı alanda paralel olarak yapıldığını ve sonuçların birleştirildikten sonra açıklanacağını ifade etti.

Haber Merkezi

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Demokratik çözümün mekânı Meclis’tir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın çözüm süreciyle ilgili yaptığı "yeni dönem" vurgusunun Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Bakırhan, "Gerçekten yeni bir dönem başlayacaksa, bu dönemin temeli samimiyet, çatısı hukuk, rotası ise demokrasi olmalıdır" ifadelerini kullandı. Siyaset kurumunun bu süreçteki tarihi sorumluluğuna dikkat çeken Bakırhan, demokratik çözümün yerinin Meclis olduğunu vurguladı, "Parlamentonun kapıları barışa ve çözüme açılmalı" dedi.

Haber Merkezi

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