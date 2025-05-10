Almanya'dan Rusya'ya: “Ateşkesi reddetmesi halinde sert yaptırımlar uygulanacak”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’nın Ukrayna’da 30 günlük ateşkesi reddetmesi durumunda bu ülkeye daha sert yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Almanya'dan Trump'ın 30 günlük ''koşulsuz'' Rusya-Ukrayna ateşkes çağrısına destek Bunların maddî ve askerî yardımları kapsayacağını vurgulayan Merz, ABD’nin yaptırımları sertleştirmeyi destekleyebileceğini ve ABD Başkanı Trump’ın “Putin’e karşı sabrının tükendiğinin açık” olduğunu kaydetti. Kendisinin Putin ile doğrudan görüşmeyi tamamen reddetmediğini belirten Merz, “Eğer böyle bir gereklilik ortaya çıkarsa, eğer bu savaşın sona ermesine yardımcı olacaksa pek çok şeye hazırım” değerlendirmesinde bulundu. AA

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