“Demokratik iradeye saygı gösterilmeli”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden üst düzey bir heyet, bu hafta Türkiye’ye ziyarette bulunarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri’de ziyaret etti.

İmamoğlu’nun tutukluluğunu kınayan heyet, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Seçilmiş bir belediye başkanının özgürlüğünün kısıtlanması yalnızca bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kentinde yerel yönetimin işleyişini de sekteye uğratmaktadır” ifadelerini kullandı. Heyetin, kayyım uygulamalarını da eleştirdiği açıklamada, “Seçilmiş yerel yöneticilerin görevden alınıp yerlerine atama yapılması, halkın sandık yoluyla ortaya koyduğu iradenin yok sayılması anlamına gelir. Terörle mücadele gerekçesiyle belediye başkanlarının görevden alınması meşrulaştırılamaz” denildi. İstanbul - Anka *** İmamoğlu’na X yasağı yabancı basının gündeminde Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi dünya basınının da gündemindeydi. Bloomberg, ‘’İmamoğlu’nun tutuklanması ve sosyal medya hesabının engellenmesinin, ülkede ifade özgürlüğü ve demokratik haklar konusunda ciddi endişelere yol açtığını’’ belirtti. Reuters, ise haberinde ‘’Kamuoyu yoklamalarına göre, İmamoğlu’na halk desteğin daha da arttı’’ ifadesini kullandı. ABD merkezli haber ajansı Accosiated Press (AP), ‘’Bir güruha göre, X, Türkiye’nin talebi üzerine tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın hesabına erişimi kısıtladı’’ başlıklı bir haber yayınladı. Ankara - Anka

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