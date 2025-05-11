Borrell’den öz eleştiri: Bombaların yarısı bizden

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Eski Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarıyla aynı zamana denk gelen, İspanya’nın Yuste Manastırı’nda düzenlenen 5. Carlos Avrupa Ödülü’nü aldı.

Borrell’den, Trump’ın tehcir planına sert tepki: Savaş suçu

Borrell'den Filistin ve Gazze itirafı İspanya Kralı 6. Felipe’den ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Borrell, “Filistinliler öldükten sonra tatil köyü kurmak için 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yapılan en büyük etnik temizlik operasyonuna tanık oluyoruz” dedi. Gazze’de yaşananların “soykırım tanımına uyduğunu” ifade eden Borrell, “Avrupa Birliği, Gazze’de olanları protesto etme ve davranışları etkileme araçlarına sahip olmasına rağmen bunu yapmıyor. Gazze’ye düşen bombaların yarısını biz sağlıyoruz” eleştirisini getirdi. AA

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