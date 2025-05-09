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9 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Sanayicinin ihracat hevesi kaçtı

09 Mayıs 2025, Cuma 07:48
İş dünyasının son iki yılda dile getirdiği fiyat rekabeti avantajının kaybedilmesi ve düşen karlılık, firmaların geleceğini de tehlikeye soktu.

Sanayici yatırımı kesti

 

Özellikle emek yoğun sektörlerde çok büyük küçülmelerin olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Türkiye pahalı hâle geldi. Firmalar, maliyet ve enflasyon artışını fiyatlandırma konusunda çok zorlanıyor. Sektörler küçülüyor. İlk kez ihracat yapan firma sayımız 1800’leri görmüştü. Nisan ayında 980’e düştü” diye konuştu. Ekonomi’nin haberine göre, Enflasyonun ihracat üzerindeki etkilerine değinen Gültepe, “Bu ülkede yüzde 70-80 enflasyon varken de çalıştık. Enflasyon şimdi yüzde 40 seviyelerinde kilitlendi. Ancak sanayi kan kaybediyor. firmalar küçülüyor. Eskiden herkesin ihracatçı olayım düşüncesi vardı, şimdi iç piyasaya yöneliyorlar. Firmaların ihracat hevesi kaçtı” dedi.

Haber Merkezi

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