Avrupa Birliği adaylığının yolu Kopenhag kriterlerinden geçer

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Avrupa Günü kutlamaları kapsamında önceki gün Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye’nin AB süreci canlı kalmalı

AB için en önemli şart demokrasi

AB Türkiye ile güçlü ilişki kurmak istiyor

Ossowski Türkiye - AB ilişkileri ile ilgili, “Kimse Türkiye’yi zorlamadı, Türkiye kendi aday olmak istedi. Ve bu adaylık, hukuk devleti, demokrasi, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi Kopenhag kriterlerine bağlılığı içeriyor” diye konuştu.

Cumhuriyet’in haberine göre, İmamoğlu’nun X hesabının erişime engellenmesini de değerlendiren Ossowski, “Bu platformun ne kadar önemli olduğu da tartışmalı. Ama ifade özgürlüğüne ihtiyacımız var ve muhalefetin de görüşlerini dile getirebilmesi gerekir. Demokratik bir rekabet ortamına ihtiyacımız var. Bu son gelişmeleri ben de gördüm ve bunun olumlu bir gelişme olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi