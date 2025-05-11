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11 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Sanayicinin faiz isyanı

11 Mayıs 2025, Pazar 02:07
Uzun süre sessizliğe gömülen sanayiciler, enflasyon ve faizlerde düşüş beklentileri boşa çıkınca ekonomi programını yüksek sesle eleştirmeye başladı. Sanayici ve iş adamları, yüksek enflasyon ve yüksek faizlerle yatırım yapılamayacağını belirterek iktidarın vergi politikasındaki ısrarına isyan ediyor.

Sanayicinin ihracat hevesi kaçtı
Sanayici yatırımı kesti

Dar gelirli vatandaşın, iktidarın yürüttüğü ekonomi politikalarına yönelik uzun süredir devam eden isyanına sanayici de katıldı. Üstelik sanayici bu kez sadece kura değil, yüksek enflasyon ve yüksek faizlerle iktidarın vergi politikasındaki ısrarına da isyan ediyor. Sanayi üretiminin ilk çeyrekte yüzde 2.2 daralması, konkordatoların sayısı ve sektör çeşitliliğinin artması da kötü gidişatı ortaya koyuyor. Ekonomide istikrar programının bir türlü istikrar getirmemesine yönelik ilk yüksek sesli eleştirisi ise Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç’tan geldi. Sanayicinin dayanacak gücünün kalmadığını belirten Seyit Ardıç, “Yüzde 60’ların üzerine çıkan bir kredi maliyeti ile sanayicinin bırakın yatırım yapmayı, üretimine devam edebilmesi bile mümkün değil” dedi. Akabinde diğer sanayicilerden de açıklamalar peş peşe geldi.

Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı

Sözcü’nün haberine göre, ihracatın düşüşe geçtiğini ve ihracatçının hevesinin kaçtığını söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, “Enflasyon yüzde 15’lere gelecek ama sanayi yüzde 50 gerileyecek” şeklinde konuştu. Gültepe konuşmasında ayrıca fiyat artışlarının devam ettiğinin de altını çizdi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Bakan Şimşek’in OSB’lerin giriş çıkışlarına vergi memuru koyma planına ilişkin, “Zaten farklı zorluklar yaşadığımız süreçte kayıt dışına dönük üretim kesimi noktasında toplum nezdinde sanayicilerin belirli bir rencide içerisinde olduğunu belirtmek istiyorum” açıklamasını yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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