Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: İki kişi öldü

Cezaevinden çıkan eski hükümlüler yeniden suç işliyor. Son örneği Giresun’da bir lisede yaşandı. Cezaevinden kısa bir süre önce tahliye edilen A.T, iki kardeşi katletti.

Cezaevleri ıslahevi olmalı

Nasıl oluyor da azılı bir katil takip edilmiyor?

Cezaevleri ıslah etmiyor Giresun Merkez’e Aksu Mahallesi’nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi’nde hizmetli kadrosunda çalışan 55 yaşındaki A.T, kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak öldürdü. A.T.’nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 459

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.