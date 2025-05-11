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11 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Asgarî ücret geçen senenin altında

11 Mayıs 2025, Pazar 01:20
Aralık 2024’te belirlenen asgarî ücreti, artan dolar kuru karşısında değer kaybetti.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “enflasyona ezdirmeme” sözüne rağmen, TL’nin dolar karşısındaki düşüşü asgarî ücretin alım gücünü azalttı.

Son verilere göre asgarî ücret dolar bazında bir önceki yılın bile gerisine düştü!

Cumhuriyet’in haberine göre, Türk Lirası’nın dolar karşısındaki hızlı değer kaybı tüm müdahalelere sürüyor.

Özellikle İBB’ye yönelik yapılan operasyonların ardından yapılan 50 milyar doların üzerindeki satışlara ve politika faizinin yüzde 46’ya yükseltilmesine rağmen Türk Lirası’daki erime dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

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