Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

İstanbul-Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Yaralılardan 44'ünün taburcu edildiği, 10'unun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.

Kazada, 23 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ebru Heper (37) kaldırıldığı hastanede öldü.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Savcının incelemesi sonrasında, kazaya karışan araçlar ekipler tarafından garaja götürüldü.

Durakta yolcu alımına başlanmasıyla seferler normale döndü.

Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor

İstanbul Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin öldüğünü anımsattı.

Gül, paylaşımında, "54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, ölen vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülendi

Kamera kaydında, durakta yolcu alan metrobüse, durağa yanaşan başka bir metrobüsün hızla çarptığı ve bekleyen aracın çarpmanın etkisiyle sürüklendiği görüldü.

Durakta yolcu aldığı için kapısı açık olan araçtaki bazı yolcuların savrularak yola düştüğü, bazılarının da kendiliğinden araçtan indiği görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, kazanın etkisiyle metrobüsün altında kalan bir yolcunun, bulunduğu yerden diğer yolcularca çıkarıldığı anlar da yer aldı.

İBB: Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kazayla ilgili İBB, İETT ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince idari ve teknik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yaralıların durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan biri maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Vali Gül olay yerinde incelemede bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin olay yerinde incelemede bulundu.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve bazı yetkililerden kazayla ilgili bilgi alan Gül, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Kazayı öğrendikten sonra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile hastanelerde yaralıları ziyaret ettiklerini kaydeden Gül, "Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Ölüm ve yaralama olayı olduğu için bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Aynı şekilde kurumların kendi içerisindeki idari süreçler başlıyor ve diğer idari süreçler de kendiliğinden başlamış oluyor." ifadelerini kullandı.

"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Gül, "Kazanın sebebi teknik olarak incelendikten sonra belli olacak. Sizin de bizim de gördüğümüz; metrobüslerden biri yolcu indirirken diğer metrobüs durmayarak arkadan çarpıyor. Çarpma neticesinde de öndeki metrobüsten inen yolcularımız sağa sola savruluyorlar. Bunun duramama sebebi nedir, incelemeler, hem adli hem idari soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak." diye konuştu.

Öte yandan Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Vali Gül, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda iki metrobüsün çarpışması sonucu yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Beykent Üniversite Hastanesi'ne giden Vali Gül, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, yetkililerden vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çanakkale Ezine'de ve İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.